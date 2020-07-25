شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا لـ عاصى الحلانى بعد تهنئته بنجاح أغنيتها صاحبة رأى: أنتم مثل العيلة اللبنانية الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة اللبنانية إليسا على الفنان عاصى الحلانى، بعد طرح أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، قائلة: "شكرا من قلبي على الحب ومبروك لإلك ولكوليت الغنية والفرحة والمحبة الدايمة.. أنتم مثال العيلة اللبنانية الحلوة والصالحة".



إليسا عبر حسابها بموقع تويتر

وكان هنأ المطرب اللبنانى عاصى الحلانى الفنانة إليسا، عبر طرحها أغنيتها، قائلاً:" الف مبروك حبيبة قلبي دائماً مبدعة بكل شيء وافكار جديدة ما بتشبه حدا بحبك قد الدني وفخور فيكي وبكل اعمالك صاحبة رأي".

وتستعد النجمة اللبنانية اليسا، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية التي يحمل اسم "صاحبة رأى"، يوم السبت الموافق 1 أغسطس، والذى يوافق ثانى أيام عيد الأضحى، والذى ينتظره عشاقها ومحبيها في كل مكان في الوطن العربى.

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وكانت النجمة اللبنانية إليسا، طرحت أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها، على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة.

وما إن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم، والذين، والتىتؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

‏‎يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا ‏أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخرا، وهى من إخراج إيلى رزق ‏الله، ومن كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى‎.‎