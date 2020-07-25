شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تكشف عن موعد أغنيتها الجديدة My future والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية بيلي إيليش، على الكشف عن موعد أغنيتها الجديدة my future، بصورة جديدة لها وهي ترتدي كمامتها الطبية، وتقف أعلى البنايات.
ونشرت إيليش، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتكشف عن أغنيتها الجديدة المقرر لها يوم الخميس المقبل.
وانتشرت خلال الفترة الأخيرة، شائعات تفيد بوفاة النجمة العالمية صاحبة الـ 18 عاماً، وهو ما نفته المغنية ومؤلفة الأغاني بأنها تتمتع بصحة جيدة، بحسب موقع " سينماهولك "، الذي أكد أن إيليش استطاعت أن تسرق الأضواء نحوها من جديد بتلك الشائعة.
وأشار الموقع أن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الشائعة هي المنشورات " posts " على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي الشائعة البعيدة تماما عن المشاعر والإنسانية حيث تم مشاركة المنشور من قبل الكثيرين قبل التحقق من صحة الخبر، فانتشر بكثافة هائلة.
يذكر أن النجمة العالمية بيلي إيليش قامت بإلغاء متابعة الجميع بشكل غامض وذلك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام"، حيث تخلت عن متابعة اصدقائها المقربين وأفراد عائلتها إضافة إلي إلغاء متابعتها لعدد من أهم و أشهر الصفحات الفنية علي "إنستجرام" وهو ما آثار الكثير من الجدل .
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