شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يشكر الإعلامى أحمد فايق بعد استضافة أبطال الصاعقة: حلقة كلها فخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد السقا، الشكر إلى الإعلامي أحمد فايق، عقب حلقته ببرنامج "مصر تستطيع" التي سلط من خلالها الضوء على بطولات الجيش المصرى، حيث اختار 3 نماذج من سلاح الصاعقة المصرية.

وأعاد الفنان أحمد السقا، عبر حسابه بموقع تويتر، مقطع جزء من حديث ملازم أول عمرو عابد الذى حكي عن شعوره أثناء إصابته، وعلق قائلاً:" الله يرحم كل شهدائنا.. أبطال بتحكي قصص توضح كمية الشجاعة والبطولة في حب بلدهم .. حلقة كلها فخر وحب واعتزاز بأبطالنا برافو المذيع أحمد فايق".

من جانب آخر، حرص الإعلامى أحمد فايق، على تسليط الضوء على بطولات الجيش المصرى، وحيث اختار 3 نماذج من سلاح الصاعقة المصرية، وهم النقيب أحمد عيد، والنقيب احمد عبد اللطيف، والملازم أول عمرو عابد، ملقيا الضوء على تدريبات الصاعقة المصرية، وكيفية اجراء أصعب التدريبات لحماية الوطن.



أحمد السقا عبر تويتر

وأكد " فايق" فى مقدمته خلال الحلقة، أن التدريبات التى تجرى داخل الصاعقة المصرية، تمثل نموذجا فريدا فى التدريبات، لتأمين الوطن، مشيرا إلى أن عملية التدريب المستمرة، يمكنها أن تجعلنا نقول " مصر تستطيع"، بأولادها من رجال الجيش المصرى، وأبطال الصاعقة، فى حماية الوطن.

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وبدأ الإعلامى أحمد فايق، حديثه عن بطولة الملازم أول عمرو عابد، أحد أبطال الصاعقة المصرية، والذى سرد بطولته الخاصة فى شمال سيناء، متطرقا لواقعة حدثت فى 16 مارس 2016، مع الرائد شريف عمر، والذى اشتبه فى عناصر ارهابية، وقام بتشكيل دورية وقتها لمواجهة تحرك للعناصر الإرهابية، وحينها رأى أحد الضباط 2 من المنتقبات أعلى تبة يراقبون القوات، فقام بتعقبهم، حتى دخلوا منزلا، فدخل ورائهم، فانفجر المنزل.

واستعرض البرنامج جزء من ندوة تثقيفية سابقة، كان فيها البطل محمود على هلال، والذى سرد وقتها بطولة المقدم شريف عمر، والمجموعة التى معه فى مواجهة العناصر الإرهابية، وكيف تم تسجيل بطولة خاصة فى مواجهة تلك العناصر.

يذكر أن برنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، واستضاف الأبطال الثلاثة النقيب أحمد عيد، والنقيب احمد عبد اللطيف، والملازم أول عمرو عابد، وهم من أبطال الصاعقة المصرية.