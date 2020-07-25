شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم والضحية كلب.. زوجة تامر حسنى تثير أزمة والفنان يحذر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت وفاة كلب الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى، فى أزمة مع أحد الجيران في منطقة الشيخ زايد، بعد مهاجمة كلب الجار الشرس لكلب الفنانة، مما أدى إلى وفاته، لينتهى الأمر بتحرير محضر بالواقعة.

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فى هذا الفيديو، نتعرف معًا على تفاصيل واقعة مقتل كلب زوجة الفنان تامر حسنى.