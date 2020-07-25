محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام". وظهرت "جيهان" في الصور وسط الطبيعة، نالت الصور إعجاب جمهورها. وكان آخر أعمال جيهان مسلسل "علامة استفهام" من بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيهان خليل وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.