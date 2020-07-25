"أسوأ أسبوع مر بحياتي".. وعد تعلن خروج ابنتها من مستشفى العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت المطربة السعودية وعد، خروج ابنتها "حسنا"من مستشفى العزل، بعد إصابتها بفيروس كورونا االمستجد، لتستكمل علاجها في المنزل.
ونشرت وعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"ألف حمد وشكر، أحب أطمنكم، حسناء بنتي طلعت من المستشفى، وطيبة، تعبانة شوي، بس عادي بالبيت بتقعد تنعزل أسبوع، وتعمل التحليل، وتشوف النتيجة، المهم عدت مرحلة الخطر".
واختتمت:" أسوأ أسبوع مر بحياتي، ألف حمد وشكر لله، ثم لكم ولدعواتكم، ما قصرتوا أحبكم كثير".
وأعلنت المطربة السعودية عد، منذ أيام، عبر خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، إصابة ابنتها بفيروس كورونا.
وعلقت قائلة: "حبيبتي بنتي جاتها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها أدعوا لها.. يا حبيبتي ياحسنا ياقطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي ياقادر ياكريم".
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