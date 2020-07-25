نسرين أمين على الشاطئ و"سيلفي" نوال الزغبي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وعلقت :"عيش ندل تموت مستور".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها.

أحمد فريد

شارك الفنان أحمد فريد جمهوره صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "حمام سباحة"، خلال الاستمتاع بعطلته الصيفية.

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحد الأماكن الساحلية.

إنجي وجدان

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شاركت الفنانة إنجي وجدان جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة أنيقة.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة له من أمام البحر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"الحمد لله".

نسرين أمن

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية من أحد الشواطئ.

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب نشرت صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

شذا حسون

نشرت المطربة شذا حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء.

نادين نجيم

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، لاقت الصورة إعجابهم.