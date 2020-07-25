الفنان محمد الصاوي: بدايتي في الفن كانت بالصدفة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الفنان محمد الصاوي، إنه بدايته في العمل الفني، جاءت بالصدفة من خلال مسرح كلية التجارة.
وأضاف خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة TeN، أن المخرج شاكر خضير هو أول من اكتشف موهبته.
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