بطولة دينا الشربيني.. محمد الصاوي يكشف تفاصيل أول فيلم مصري 3D

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن الفنان محمد الصاوي، الانتهاء من تصوير أول فيلم مصري 3D.
وأضاف خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة TeN، أن الفيلم
من بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود، ومن إنتاج شركة أوسكار.
وتابع: "الفيلم تكلف أكثر من 50 مليون جنيه، وجار تجهيزه للعرض قريبًا عقب استقرار الأوضاع في ظل أزمة كورونا، قائلًا إن التحاقه بمعهد الفنون المسرحية جاء بعد توصية من الفنان القدير أمين الهنيدي.
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