محمد الصاوي: أشعر براحة بجوار هذا الفنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الفنان محمد الصاوي، إن الفنان أحمد بدير، هو أقرب الفنانين إلى قلبه.
وأضاف خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة TeN، أنه يشعر براحة كبيرة في أي عمل فني يجمعه بالفنان أحمد بدير.
وقال في سياق مختلف، إن التحاقه بمعهد الفنون المسرحية جاء بعد توصية من الفنان القدير أمين الهنيدي.
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