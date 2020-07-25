هنادي مهني: لم أكن أتمكن فى بداية عملي بالتمثيل من الحديث باللغة العربية

كشفت الفنانة هنادي مهني، تفاصيل دخولها عالم الفن، مؤكدة أنها لم تكن تخطط أو تفكر في دخول هذا المجال رغم أن الفرصة كانت متاحة منذ صغرها مشيرة إلى أنها لم لم تتمكن في بداية عملي بالتمثيل من الحديث باللغة العربية ولكن الآن أنا لبلب.

وأضافت هنادي، خلال لقاء خاص مع برنامج

مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر شاشة dmc، أنها دخلت عالم الفن بالصدفة البحتة، وأن والدها لم يكن لديه أي اعتراض على دخولها عالم التمثيل.

وأضافت هنادي كنت بأشتغل فى التدريس لـ كي جي وان حتى

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مراحل خامسة ابتدائي و أول مشهد لى كان فى مسلسل أفراح ابليس و نفسي أشتغل مع أحمد مكي ونيللي كريم.

وتابعت الفنانة هنادي مهني: صديقي قال لي إن أحد المخرجين حصل على رقم هاتفي للظهور في عمل فني، وذهبت والمخرج اختارني للظهور في أحد الأعمال.

واستطردت هنادي: من ساعتها رجلي جت في عالم التمثيل وأبي كان يشجعني في هذا الأمر ولم يعترض على أعمالي ومبسوط بأعمالي الفنية.