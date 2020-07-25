كشفت الفنانة هنادي مهني، تفاصيل دخولها عالم الفن، مؤكدة أنها لم تكن تخطط أو تفكر في دخول هذا المجال رغم أن الفرصة كانت متاحة منذ صغرها مشيرة إلى أنها لم لم تتمكن في بداية عملي بالتمثيل من الحديث باللغة العربية ولكن الآن أنا لبلب.
وأضافت هنادي، خلال لقاء خاص مع برنامجمساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر شاشة dmc، أنها دخلت عالم الفن بالصدفة البحتة، وأن والدها لم يكن لديه أي اعتراض على دخولها عالم التمثيل.
وأضافت هنادي كنت بأشتغل فى التدريس لـ كي جي وان حتى
وتابعت الفنانة هنادي مهني: صديقي قال لي إن أحد المخرجين حصل على رقم هاتفي للظهور في عمل فني، وذهبت والمخرج اختارني للظهور في أحد الأعمال.
واستطردت هنادي: من ساعتها رجلي جت في عالم التمثيل وأبي كان يشجعني في هذا الأمر ولم يعترض على أعمالي ومبسوط بأعمالي الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهني: لم أكن أتمكن فى بداية عملي بالتمثيل من الحديث باللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.