فن ومشاهير

بكلمات مؤثرة .. حمادة هلال يرثي والدته

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رثى الفنان حمادة هلال، والدته وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

ونشر حمادة هلال صورة وظهر من خلالها برفقة

والدته، وصرح قائلًا: اللهم صل على من إذا تكلم سبقه النور .. وإذا تبسم أخجل البدور .. وإذا سجد قال أمتى يا غفور .. اللهم ارحم امى يارحيم.

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يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب بعنوان ست الناس، والكليب من إخراج أحمد بدران، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

 

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