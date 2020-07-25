بكلمات مؤثرة .. حمادة هلال يرثي والدته

رثى الفنان حمادة هلال، والدته وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشر حمادة هلال صورة وظهر من خلالها برفقةوالدته، وصرح قائلًا: اللهم صل على من إذا تكلم سبقه النور .. وإذا تبسم أخجل البدور .. وإذا سجد قال أمتى يا غفور .. اللهم ارحم امى يارحيم.
يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب بعنوان ست الناس، والكليب من إخراج أحمد بدران، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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