لأول مرة .. صور مايكل جاكسون في آخر جلسة تصوير

شارك رواد السوشيال ميديا من محبين النجم العالمي مايكل جاكسون مجموعة صور تعرض لأول مرة، وذلك من آخر جلسة تصوير له.

وظهر مايكل جاكسون من خلالها مرتديًا بدلة بيضاء ممزوجة باللون الذهبي، حيث كان يستعد لطرح أخر ألبوماته michael، كما كان يستعد لإنطلاقة جولة

غنائية ضخمة، تحت عنوان this is it.

يذكر أن النجم العالمي مايكل جاكسون طرح العديد من الألبومات التي لاقت نجاحًا لا مثيل له حتى يومنا هذا، ومن أهم ألبومات ملك البوب: Got to Be There، Off the Wall، Thriller، Bad، Dangerous، Invincible، Michael.