استجواب بريانكا وديبيكا حول المتابعين المزيفين

رنا صلاح الدين - تعد الممثلتان المشهورتان بريانكا تشوبرا جوناس وديبيكا بادكون، أحد أكثر الوجوه النسائية نجاحًا وشهرة في بوليوود،فقد أثبت كلتيهما مدى قوتهما في صناعة السينما سواء يالسوق المحلي داخل الهند، أو خارجها كما لديهما معجبيم ومتابعين بالمكلابين على حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن شرطة مومباي تحقق في قضية تتعلق بمتابعي وسائل الإعلام الاجتماعي والمزيفين، وفقًا لـ Filmfare، وبعد استعراض ومراقبة المعجبين الهائلة لـشوبرا Chopra وبادوكون Padukone على وسائل التواصل الاجتماعي، أوصت شرطة مومباي بإجراء تحقيق.

وفقًا للتقارير، صرح مفوض الشرطة المشترك في مومباي فيناي كومار تشاوبي أنهم عثروا على حوالي 54 شركة لها يد في توسيع قاعدة المتابعين المزيفين على مواقع التواصل الاجتماعي لكل من النجمتين.

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كما تشير التقارير الإخبارية إلى أن رجل يدعى ابهيشك دينيش Abhishek Dinesh Daude قد تم اعتقاله بمعرفة الشرطة الجنائية (CIU) التابعة لشرطة مومباي لأنه قام بانشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

بصرف النظر عن بادكون وشوبرا، هناك 174 شخصية بارزة أخرى تم إدراجهم في القائمة المختصرة لاستجوابهم من قبل شرطة مومباي في عملية الاحتيال المزيفة هذه لأتباع وسائل التواصل الاجتماعي.

وهناك العديد من المشاهير الآخرين من عالم السياسة والرياضة والترفيه الذين لا يزالون تحت الفحص ويمكن استجوابهم في المستقبل.