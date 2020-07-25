شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يرقص مع علياء بسيونى على أنغام بنت الجيران.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة حب جديدة يعيشها النجم أحمد سعد هذه الأيام مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة، وقال سعد لـ"الخليج 365" إنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل.

وظهر أحمد سعد وبرفقته خطيبته علياء بسيونى في عيد ميلادها وبصحبته أيضا مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وهو يغنى لخطيبته بحضور عدد من الأصدقاء، كما تراقص الثنائى على أنغام أغنية بنت الجيران غناء عمر كمال.

وأضاف سعد في تصريحه أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وبمجرد أن يتم سعد زواجه على علياء تكون بذلك الزوجة الرابعة فى حياة النجم أحمد سعد.