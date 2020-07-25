شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أوبرا القاهرة تقدم أغانى عالمية وتحتفل بثورة يوليو بـ"اسلمى يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم نجوم فرقة أوبرا القاهرة لوحة فنية رائعة تؤكد أهمية دور الفن في تعميق ودعم روح الانتماء بعد أن تغنوا نجوم الفرقة في ختام حفلها الذى أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمصاحبة عازفة البيانو مايا چيڤينيريا بأغنية "اسلمي يا مصر"، من كلمات مصطفى صادق الرافعي وألحان صفر علي، والتى أشعلت حماس الحضور كتحية من فناني فرقة الأوبرا إلى جيش مصر وشعبها بمناسبة الذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقدم أيضا نجوم فرقة أوبرا القاهرة روائع من أغانى أفلام ديزنى الشهيرة التى أبهرت الجمهور وتفاعل معها، منها "فروزون، سندريلا، علاء الدين، الحديقة السرية، قصر بابل، الجميلة والوحش، بينوكيو"، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها "وقت الصيف، حلق بى إلى القمر، ماما، قصة حب، نهر القمر، عودة سورينيتو ووحيدى"، أداها إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، جولي فيظي، أمينة خيرت، جيهان فايد، عمرو مدحت، أسامة علي، ليلي ابراهيم، برهان الدين فاروق، أسامة جمال وسلمي الجبالي.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرا باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.





Advertisements



























