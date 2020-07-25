شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا: أول مشهد جمعنى بأحمد خالد صالح فى "الفتوة" قالى بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة هنادى مهنا، أثناء استضافتها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى إم سى، أنها مبسوطة بمسلسل "الفتوة" الذى تم طرحه في موسم رمضان، خصوصا مع فريق العمل التي تعاونت معهم بداية من المخرج حسين المنباوى الذى ساعدها الكثير والفنان ياسر جلال الذى وصفته بالخلوق، كذلك أحمد صلاح حسنى ومى عمر وكل من شاركها في المسلسل.





وأضافت هنادى مهنا أن أول مشاهدها في المسلسل جمعها بخطيبها الفنان أحمد خالد صالح قال لها "بحبك". وعن مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا قالت إنها طول عمرها متابعة جيدة لأعمال يسرا وتحبها على المستوى الشخصي، مشيرة إلى أنها أعطتها طاقة إيجابية.

واختتمت كلامها أنها حتى الآن لم تحدد موعد حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، مشيرة إلى أنه سيكون مفاجأة مثل حفل الخطوبة.

جدير بالذكر أن هنادى مهنا شاركت مؤخرا فى بطولة فيلم "بنات ثانوى"، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، ويشارك فى بطولته بجانب هنادى مهنا كلاً من جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن فى العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.