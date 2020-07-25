شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى: كواليس "حليم" كانت مليئة بحالة من الحب وأحمد زكى أشاد بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة سلاف فواخرجي ضيفة على ”الخليج 365” عبر مداخلة مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر والمذيعة رغده بكر، وقالت عن كواليس عملها فى فيلم "حليم"، بأن الراحل أحمد زكى قدم لى دعما معنويا كبيرا، عندما قال لى: "أنا مبسوط بالعمل معاكى، والكلمة دى كانت كبيرة عليا، وعندما كانوا يختارون فريق عمل الفيلم تحمس لى الفنان الراحل وتحمس لوجودي ضمن فريق العمل، وقال: هى دى اللى هتعمل الدور، وكذلك تمسك بى المخرج شريف عرفة".





وأضافت سلاف: "كل كواليس فيلم حليم كانت رائعة ومليئة بحالة من الحب، وكنت فخورة جدا بكون قامة كبيرة مثل النجم الراحل أحمد زكى فخور بى ويثنى على، وبالرغم من سعادتى بذلك إلا أنه حملني مسئولية كبيرة، وقد مرت علينا الكثير من اللحظات الصعبة أثناء تصوير الفيلم، فكل يوم يمر لا نعرف هل سنكمل الفيلم أم لا، وهل أحمد زكى ما زال على قيد الحياة أم لا".





قالت سلاف: "الحالة الصحية للراحل أحمد زكى كانت تسيء يوما بعد يوم ولكنه كان يريد استكمال الفيلم بأى طريقة، ففيلم حليم كان حلما من أحلامه، وفى الحقيقة خروج المخرج شريف عرفة بفيلم حليم كانت عبقرية منه، فقد مرت علينا الكثير من اللحظات الصعبة ولكن فى النهاية كانت النتيجة فيلم عبقرى".