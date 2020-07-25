شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل منة شلبي في عيادة الطبيب النفسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة منة شلبى بعيد ميلادها، 24 يوليو، وتعتبر منة شلبى إحدى النجمات الشهيرة بسبب العديد من الأدوار التي قدمتها كوجبة دسمة لجمهورها وعشاقها، فاستطاعت أن تضع اسمها ضمن قائمة نجوم جيلها، وأصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة منذ انطلاقتها الفنية.





وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على الأسباب التي دفعت الفنانة منة شلبى للذهاب إلى الطبيب النفسى.