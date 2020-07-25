شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا: أتمنى مشاركة أحمد مكى ونيللى كريم فى عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة هنادى مهنا أن حلمها تحقق عندما تعاونت مع الفنانة يسرا فى مسلسل "خيانة عهد"، والذى حقق نجاحا كبيرا أثناء طرحه فى موسم رمضان الماضى.

وأضافت هنادى، خلال حوارها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى إم سى الذى يعرض على فضائية دى إم سى، أنها تتمنى أن تشارك الفنان أحمد مكى ونيللى كريم فى عمل فنى.

جدير بالذكر أن هنادى مهنا شاركت مؤخرا فى بطولة فيلم "بنات ثانوى"، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، ويشارك فى بطولته بجانب هنادى مهنا كل من جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن فى العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.