شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى: تمسكى باللهجة السورية جعلنى أصل للناس بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، أثناء استضافتها عبر صفحة الخليج 365 مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر والمذيعة رغدة بكر: "أنا أعشق مصر وأتمنى أن ألتحم بها مثل باقى الفنانين، فمصر بداخلى، فلا يوجد فنان عاقل لا يهوى مصر، وأنا أحترم الجمهور المصرى جدا لذلك أكون دائما حريصة كل الحرص أن أقدم أعمالًا مهمة وأعمال خالدة لذلك على أن أكون دقيقة جدا فى اختيارتى".





وعن تمسكها بالحديث باللهجة السورية قالت سلاف فواخرجى: "أحب أن أحكى باللهجة الخاصة بى وهى اللهجة السورية، فأنا أعتقد إنني سأصل للناس من خلال شخصيتى الحقيقية، فعلى الرغم من تمكنى بالحديث بكل اللهجات ومن ضمنهم المصرية بالتأكيد، ولكننى أقصد أن أقدم نفسى لجمهورى على طبيعتها فهم سيحبوننى كما أنا، فالمحبة ليس لها علاقة باللهجة، فالأرواح تتلاقى عند المحبة".





وأضافت: "من السهل أن أتحدث باللهجة المصرية ولكننى أعتقد أن تلك الطريقة غير صحيحة فهى وسيلة خاطئة للوصول للناس.