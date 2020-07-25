شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية بطلة مسلسل "جمال الحريم".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة نور اللبنانية بشكل رسمى مع شركة سينرجى على بطولة مسلسل "جمال الحريم"، حيث بدأت الشركة التحضيرات والاستعدادت الخاصة بالمسلسل، والذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، من إخراح منال الصيفى.

وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، حيث يتبقى عدة شخصيات نسائية من المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مؤلفة العمل سوسن عامر سلمت جميع حلقات المسلسلسل للبدء فى التصوير مباشرة.

يشار إلى أن آخر أعمال نور اللبنانية مسلسل البرنس، الذى عرض فى رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا من إنتاج شركة سينرجى، مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.