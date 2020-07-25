شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا: اشتغلت مدرسة موسيقى وفرنساوى وإنجليزى قبل دخولى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هنادى مهنا إن دخولها مجال التمثيل جاء بالصدفة ولم يكن في بالها أنها تعمل فى هذا المجال، وبدايتها جاءت فى مسلسل "أفراح إبليس" عندما تحدث معها المخرج أحمد خالد أمين ورشحها للعمل، على الرغم أن فريق العمل والمنتج لم يقتنع بها قبل دخولها المسلسل.

وأضافت أثناء حوارها مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية "دى إم سى"، أنها اشتغلت مدرسة موسيقى وفرنساوى وإنجليزى قبل دخولها مجال التمثيل وكانت تدرس لأطفال من سن 4 إلى 17 سنة.

Advertisements

وأكدت أثناء حوارها أن أكثر عمل لها كانت متحمسة له كان مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، وفاجأت والدها عندما قالت له إنها مشاركة فيه.









جدير بالذكر أن هنادى مهنا شاركت مؤخرا فى بطولة فيلم "بنات ثانوى"، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، ويشارك فى بطولته بجانب هنادى مهنا كلاً من جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن فى العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.