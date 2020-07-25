شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تستأنف تصوير فيلمها "تسليم أهالى" بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها في فيلم "تسليم أهالى" بعد عيد الأضحى مباشرة، وتجمع المشاهد بينها وبين هشام ماجد ولوسى وآخرون من النجوم والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

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فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسي وآخرين.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدارالثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.