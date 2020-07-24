كاني ويست يهدد زوجته كيم كارداشيان

رنا صلاح الدين - أفادت تقارير متداولة أننجم الراب الأمريكي المعروف كاني ويست زوج نجمة الواقع وقطب الموضة كيم كارداشيان، يهدد بإفشاء أسرار عائلة كارداشيان خلال "Livestream" على تويتر إذا حاولت زوجته كيم التدخل بمنعه من مواصلة الترشح للرئاسة الأمريكية.
وفقًا لتقرير جديد ، فإن مغني الراب - الذي يعاني من `` اضطراب ثنائي القطب '' ويقال أنه أصبح `` مصابًا بجنون العظمة '' وسط آخرمساجلاته حتى الآن، تلقى مكالمات من عائلته تطلب منه الخضوع للمساعدة الطبية وبدلاً من ذلك، وحبسه في مخبأ في مزرعته وايومنغ.
أعلن مغني الراب في 4 يوليو أنه سيدخل سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، ولكن هناك ارتباك بشأن ما إذا كان لا يزال سيمضي قدمًا أم لا.ونقلت أحدى الصحف الشعبية "تابلويد" عن مصدر قوله "كاني مريض للغاية والجميع قلق عليه."
وفقًا للتقرير ، "إنه يتصرف بجنون العظمة للغاية ويبدو مقتنعًا بأن كيم و (ووالدة كيم) كريس جينر" أعلنا تضامنهما بشأن منعه والحجر عليه والزج به في مصحة عقلية. وأفادت أنه قال: "إذا حاولت عائلة كارداشيان التدخل وأدخلته الى المصحة العقلية ، فسوف يبدأ في نشر أسرارهم على تويتر مباشرة و" يُظهر للعالم الحقيقة ".
حذر مغني الراب كيم من أنه يعرف `` أسرار '' العائلة وسيضعهم جميعًا أما أنفسهم : `` هناك الكثير غير موجود في برنامج الواقع - العداوات ، وصلات المشاهير السرية ، الجراحة ، الصفقات المالية والصفوف داخل أسرة.'
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