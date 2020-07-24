شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد صورة من كاتى لفانينج.. الـSELFIE يحمل رسالة مهمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التقاط الصور بطريقة الـ SELFIE بمثابة إدمان لعدد كبير من نجوم العالم، لكن هذه المرة بعيدا عن الشكل التقليدى للصور الـ SELFIE يركز النجوم على الظهور فى هذه النوعية من الصور وهم مرتدين القناع وذلك من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، وتعد هذه الصور بمثابة رسالة لكل عشاقى ومحبى هؤلاء النجوم بالتوعية بضورة الالتزام بارتداء القناع.

تأتى فى المقدمة النجمة العالمية كاتى بيرى التى تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم، وبالرغم من أنها في واحدة من أصعب فترات حياتها إلا أنها تبحث دائما عن الاطلالة الخاطفة للأنظار، حيث تركز أيضا على أناقة تصميم القناع الذى ترتديه.



كاتي بيري

كذلك النجمة العالمية نيكول سنوكى بوليزى التى التقطت صورة لنفسها داخل سيارتها بطريقة السيلفى لكى تثبت للفتيات أن القناع الواقى قد يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.



نيكول سنوكي

وتضم القائمة عددا كبيرا من نجوم العالم ومن أبرزهم ماندى مور وآن هاثاواى وجولى بوين وجيمى لى كرتيس وسارا هيلاند وآل فانينج وديان كروجر وجيسي تايلور فيرجسون وكيت هيدسون وجوينيث بالترو و شاي ميتشل ، وغيرهم.



ال فانينج



آن هاثاواي



بوست مالون



بيلا حديد

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جولى بون



جوينيث بالترو



جيسي تايلور فيرجسون



جيمي لي كرتيس



سارة هايلاند



شاي ميتشل



كيت هيدسون