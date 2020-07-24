شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة، لافتا إلى أنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل.

في هذا الفيديو، نتعرف معًا على تفاصيل قصة الحب الجديدة التي يعيشها الفنان أحمد سعد.

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