"فركش الإجازة".. خالد النبوي ينشر فيديو من تدريباته الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد النبوي مقطع فيديو من تدريباته الرياضية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وظهر "النبوي" في الفيديو وهو يمارس تدريباته من إحدى الصالات الرياضية، وعلق :"ما قبل التصوير، فركش الإجازة".

وتعاقد الفنان خالد النبوي مؤخرًا على فيلم "قمر 14"، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، ومن خلال 5 قصص لكل قصة أبطالها.