محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص الشاعر أمير طعيمة على تهنئة المطربة اللبنانية إليسا على أغنية "صاحبة رأي"، التي طرحتها أمس الخميس عبر قناة روتانا على "اليوتيوب".
وكتب طعيمة تغريدىة، عبر حسابه الرسمي بموقع "توتير" :"مبروك يا حبيبتي ومبروك لكل فريق العمل، أغنيتك الجديدة، طول عمرك جريئة ومختلفة وصاحبة رأي".
وردت المطربة إليسا على تهنئة طعيمة :"شكرًا عزيزي أمير، لا أستطيع الانتظار حتى يستمع الجميع لأغانيك الجميلة في الألبوم حبة اهتمام، أنا شبه نسيتك".
وكشفت إليسا موعد طرح الألبوم، لافتة أنه من المقرر طرحه بشكل كامل يوم 1 أغسطس المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة يهنئ إليسا على "صاحبة رأي" والأخيرة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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