إيرادات الخميس.. "Bloodshot" يعود للصدارة و"The Hunt" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس الخميس 23 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 37 ألفا و844 جنيها، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 29 ألفًا و697 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 27 ألفًا و289 جنيها.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 21 ألفًا و970 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 11 ألفا و426 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "the call of the wild"، محققا 10 آلاف و473 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم التحريك "Red Shoes and the Seven Dwarfs"، محققًا 10 آلاف و16 جنيهًا، وفي المركز الثامن يأتي فيلم "rev" والذي حقق 6 آلاف و910 جنيهات.