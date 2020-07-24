فيديو| مؤلفة فيلم العفاريت: "عمرو دياب اقترح تقديم جزء ثانٍ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الناقدة والمؤلفة ماجدة خير الله عن حقيقة وجود جزء ثانٍ لفيلم "العفاريت".
وقالت ماجدة خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد: "دي كانت فكرة عمرو دياب أن يكون في جزء ثانٍ ومديحة كامل كانت مبسوطة جدًا، ونهاية الفيلم كانت تمهيد لكدا، وكانت الفكرة موجودة، بس المنتج لم يتحمس للموضوع أوي".
ظهر مؤخرًا الفنان عماد محرم في فيديو يشير إلى أن ابنة مديحة أو "ماما كريمة" بالعمل هي "بلية"، وهو ما أثار غضب ماجدة وعلقت على ما قاله في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وهاجمته مؤكدة أنه لا يعرف شيئًا.
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