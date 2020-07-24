بمناسبة عيد الجيش اللبناني.. عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: يستعد المطرب اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي في لبنان، السبت 1 أغسطس، بالتزامن مع "عيد الجيش" اللبناني. ونشر "الحلاني" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كرمالك يا وطن، انتظرونا أول أغسطس، عيد الجيش". وطرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني كليب "رجعتيني لبدايتي"، عبر قناة روتانا. أغنية "رجعتيني لبدايتي" من كلمات عبير أبوإسماعيل وألحان حسان عيسى.

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