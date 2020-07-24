صبا مبارك بإطلالة في أحدث جلسة تصوير: " بتعملوا إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت صبا في الصور بإطلالة صيفية كاجوال، ولم تكشف عن المكان الذي تتواجد به، إذ حددت الموقع "كوكب الأرض".

وعلقت: "جمعة سعيدة، بتعملوا إيه الجمعة بالأيام العجيبة ديه؟".

وتغيب صبا مبارك عن الدراما المصرية منذ مسلسل طايع، الذي عرض في رمضان 2018.