محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت صبا في الصور بإطلالة صيفية كاجوال، ولم تكشف عن المكان الذي تتواجد به، إذ حددت الموقع "كوكب الأرض".
وعلقت: "جمعة سعيدة، بتعملوا إيه الجمعة بالأيام العجيبة ديه؟".
وتغيب صبا مبارك عن الدراما المصرية منذ مسلسل طايع، الذي عرض في رمضان 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك بإطلالة في أحدث جلسة تصوير: " بتعملوا إيه؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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