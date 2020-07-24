بعد سخرية زوج شقيقتها.. الجمهور يدافع عن "بيجامة" روبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة روبي لموقف محرج من إسلام زوج شقيقتها كوكي، بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"البيجامة".

ليعلق إسلام على الصورة: "هي البيجامات الحلوة دي مبتطلعش إلا في الصور يعني؟! أمال في البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب؟".

لترد عليه الفنانة روبي: "الحلو حلو ولو صحي من النوم والوحش وحش لو غسل وشه كل يوم يا إيسو".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة مدافعين عن إطلالة الفنانة روبي:

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"ده إيه الصباح اللي زي الفل ده، وأول مافتح الانستا أشوفك كده".

"هو في كدا يا ناس، يا صباح الجمال، أحلى صباح، قمر".

"يلااااااااهوي على جمالك ياشيخه أنا بعشقق من وأنا عندي ٦ سنين" .

"أنت مثال للمرأة المصرية العصرية".

ومن ناحية أخرى، تصور روبي مشاهدها في فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط في حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمي، وأكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، وخالد أنور، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.