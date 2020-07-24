صور .. عمرو دياب يضع اللمسات الأخيرة لـ بلدنا ياحلوة

انتهى النجم الكبير عمرو دياب من تصوير كليب بلدنا ياحلوة، حيث استغرق تصوير الكليب 4 أيام في شارع المعز بمحافظة القاهرة.
ودخل عمرو دياب والمنتج طارق العريان غرفة المونتاج لوضع لمساتهالأخيرة على كليب بلدنا ياحلوة، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنًا مع عيد الأضحى، وذلك عبر الفضائيات، كما تنتمي الأغنية ضمن الأغاني الوطنية.
وأغنية بلدنا ياحلوة، هي أغنية وطنية لدعم الدولة المصرية، ويتولى مهمة المنتج المنفذ موسى عيسى.
يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان سهران، وضم الألبوم حوالي 16 أغنية من أبرزهم: جامدة بس، هيعيش يفتكرني، جميلة، بالضحكة دي، عم الطبيب، ياروقانك، روح، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.
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