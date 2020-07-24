شاهد .. أحمد جمال يكشف موعد طرح أحدث أغنياته من غير مجاملة

كشف الفنان أحمد جمال عن موعد طرح أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم من غير مجاملة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر طرح أغنية من غير مجاملة يوم السبت الموافق 1 من شهر أغسطس المقبل، والأغنية

من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد شفيق.

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يذكر أن الفنان أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان حق مش حقك، والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.