تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الجمعة، تريند باسم الفنان أحمد عز، وذلك بعد ساعات من احتلفه بعيد ميلاد الـ49، حيث احتل المرتبة السادسة بأكثر من 5 آلف عملية بحث، خلال الساعات الماضية.
إقرأ أيضًا.. في عيد ميلاده.. شاهد ابرز بوسترات أفلام أحمد عز
ويشار إلى أن أحمد عز، عرض مساء أمس الخميس، مسرحيته علاء الدينن لأسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، فيما يعرض اليوم للطواقم الطبية من أطباء وممرضين، تقديرًا لدورهم في مكافحة فيروس كورونا على مدار الشهور الماضية.
مسرحية علاء الدين بطولة الفنان أحمدعز، والفنان محمد ثروت، والفنانة تارا عماد، هشام إسماعيل، سامى مغاورى، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، ومن إخراج مجدى الهوارى.
وفي نفس السياق قال الهوارى، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير" إنستجرام":"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم.. أولاد الشهداء وأسرهم كانوا مشرفينا النهارده .. وده أقل واجب نقدمه لهم.. علاء الدين.. أحمد عز.. ليلة عرض استثنائية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعيد ميلاده وعرض مسرحية علاء الدين .. أحمد عز يحتل تريندات جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.