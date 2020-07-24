بعيد ميلاده وعرض مسرحية علاء الدين .. أحمد عز يحتل تريندات جوجل

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الجمعة، تريند باسم الفنان أحمد عز، وذلك بعد ساعات من احتلفه بعيد ميلاد الـ49، حيث احتل المرتبة السادسة بأكثر من 5 آلف عملية بحث، خلال الساعات الماضية.

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ويشار إلى أن أحمد عز، عرض مساء أمس الخميس، مسرحيته علاء الدينن لأسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، فيما يعرض اليوم للطواقم الطبية من أطباء وممرضين، تقديرًا لدورهم في مكافحة فيروس كورونا على مدار الشهور الماضية.

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مسرحية علاء الدين بطولة الفنان أحمد

عز، والفنان محمد ثروت، والفنانة تارا عماد، هشام إسماعيل، سامى مغاورى، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، ومن إخراج مجدى الهوارى.

وفي نفس السياق قال الهوارى، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير" إنستجرام":"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم.. أولاد الشهداء وأسرهم كانوا مشرفينا النهارده .. وده أقل واجب نقدمه لهم.. علاء الدين.. أحمد عز.. ليلة عرض استثنائية".