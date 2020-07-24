فيديو .. راشد الماجد يطرح أحدث أغنياته سلامتك يا بو فهد

طرح النجم راشد الماجد أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم سلامتك يا بو فهد، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية سلامتك يا بو فهد من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم. Advertisements يذكر أن النجم راشد الماجد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان شامخ، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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