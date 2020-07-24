شاهد .. إيمي إسلام في كواليس أول يوم تصوير شارع 9

نشرت الفنانة إيمي إسلام صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت إيمي إسلام من خلالها في كواليس أول يوم تصوير من مسلسل شارع 9، حيث تجسد شخصية هند

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مدمنة المخدرات، والمقرر عرض المسلسل في عام 2021.

يذكر أن مسلسل شارع 9 من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة كل من حسام فارس، أحمد جمال سعيد، ياسر علي ماهر، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، رانيا يوسف، نيرمين الفقي، أحمد الدمرداش، هدى الإتربي، عبير منير.