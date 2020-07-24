تراند اليوم : عاجل – المحكمة تصدم سما المصري بسبب هذه الفيديوهات الفاضحة الجديدة

صدمت النيابة العامة المصرية الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري بتقديم عدد من الفيديوهات الجديدة التي وصفتها بالخادشة للحياء والمحرضةعلى الفسق والفجور

وبينت جهة الادعاء بأن المحامي الذي رفع القضية ضد المصري كان قد أردف القضية بعدد من مقاطع الفيديو التي لا تتناسب مع القيم العائلية المصرية وتحوي على كم هائل من الايحاءات الجنسية والاغراءات الفاسقة

وظهرت المصري مصدومة في قاعة المحكمة بعد مثولها أمام القضاء وبينت بأن المحامي أشرف فرحات يسعى للحصول على الشهرة على حسابها الشخصي بتقديمه البلاغات ضدها وضد عدد كبير من نجوم السوشيال ميديا في مصر

ودافعت المصري عن نفسها أمام النيابة بادعائها بسرقة جوالها المحمول وقيانم السارق بمشاركة الفيديوهات الفاضحة التي قدمت للمحكمة كدليل ضد المصري

Advertisements

والجدير بالذكر ان النيابة العامة المصرية كانت قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وع غرامة 300 الف جنيه مصري بحق المصري بتهمة الاساءة للمجتمع المصري والعوائل المصرية بفيديوهات تحريضية جنسية فاضحة لا تتلائم مع القيم والعادات المصرية واحتوائها على ايحاءات جنسية وتحريضها على الفسق والفجور

ويعاقب القانون المصري إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة.