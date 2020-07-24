تراند اليوم : اتفرج – سما المصري ترسل مقطع مصور عبر الواتساب

استمعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، لدفاع سما المصرى فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

كما استمعت المحكمة لأقوال سما المصرى الاتهامات الموجهة لها، وأنكرت سما المصرى التهم الموجهة لها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مستطردة: ” محصلش ومسبتش ريهام أو أى حد خالص، وأنا مظلومة، والتهمة دى عشان فى خلاف بينى وبين ريهام قبل كده”.

وطالب المحامى مينا ناجى، محامى سما المصرى ببراءة موكلته من تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مركداً أن هناك العديد من النقد البناء وجه للإعلامية ولا يعتبر سب وقذف.

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وجهت للمتهمة سما المصري، سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، عن طريق الهاتف المحمول، وأسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق “الواتساب” على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين أن المتهمة وجهت للمجني عليها عبارات وألفاظ خادشة للشرف والطعن فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرسالها لأصدقائها عبر تطبيق “الواتساب” على النحو المبين بالتحقيقات، واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق “الواتساب”.

كم نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها “ريهام سعيد” بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق “الواتساب” على النحو المبين بالتحقيقات.