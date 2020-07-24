تراند اليوم : إصابة هيفاء وهبي بـ”فيروس كورونا” – الحقيقة الكاملة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تردد أخبار عن إصابتها بفيروس كورونا القاتل، حيث أنها أعادت نشر الخبر عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وكشفت هيفاء وهبي عن حقيقة إصابتها بهذا الفيروس الخطير، حيث أنها علقت قائلة: “ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشره نقلا عن ناشطين وأن الصحيفة محتارة إذا إشاعة وبما أنه لم يتسنى لوكالة التأكد من صحة الخبر فقالت لك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغطي ع قلبها بس اهم شي تكونوا ساهمت بشيء مفيد شكرا”.

من جهة أخرى، تكثف هيفاء وهبي تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد “أسود فاتح” المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، وذلك من أجل الانتهاء من التصوير تماما وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة التي ترغب في الانتهاء من العمل في وقت معين.\

وتصور هيفاء المشاهد الحالية في ضواحي بيروت بلبنان، بعد ان عادت مؤخرا، وذلك داخل ديكورات مكتب “المحامي” الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز، وتراهن بطلة العمل على المسلسل الجديد والمنافسة به بقوة خلال الموسم الدرامي الأقوى في العام نظرا لتحمسها لقوة العمل الجديد وخطوطه الدرامية المشوقة.

يعد المسلسل استكمالا لسلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمتها في الفترة الأخيرة وكان آخرها مسلسل “لعنة كارما” الذي قدم العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا ونال إشادة كبيرة من الجمهور، وتتكتم هيفاء على اللوك الجديد خاصة وأنها اعتادت أن تقدم نفسها بشكل جديد في كل دور تقوم بتقديمه.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد فهمي و شريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.ضجة كبيره أحدثها الممثل السوري رامز الأسود، بعد تصريحاته الجريئة، التي أطلقها خلال لقاءه عبر أثير إذاعة “ميلودي أف أم” السورية.

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وهاجم رامز الأسود عددًا من أبرز وجوه الشاشة السورية، كما لم يتردد في إبداء رأيه في عمل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وقال عن احتمال مشاركته في عمل من بطولتها: “لا أحلم بتقديم فيلم مع هيفاء وغالبًا سأرفض العرض لو قدم لي”.

ويذكر أنه أثنى في المقابل على موهبة وأداء زميلاته شكران مرتجى وسلاف فواخرجي ونادين تحسين بك. إلا أنه علق بطريقة مثيرة للجدل على أعمال زملائه باسل خياط ومعتصم النهار ويزن السيد.

واعتبر أن الأخير نجم مواقع أكثر منه ممثلاً وأنه لم يقدم أي دور لافت. وعن خياط قال إنه لم يقدم أدواراً رائعة إلا أنه لم يوفق إلى النجاح في مسلسل “عهد الدم”. كما أشار إلى أن الفنان القدير دريد لحام فنان تجاري وأن تحول الممثلة جيني إسبر إلى التدريب كارثة.