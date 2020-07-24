تراند اليوم : المطربة يارا تدعم مرضي فيرس كورونا بهذة الطريقة – فيديو

نشرت الفنانة يارا فيديو جديد لها، من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت يارا على الفيديو قائلة: ” إحتفلوا بعيد الأضحى في دبي أوبرا ثاني أيام العيد الموافق 1 أغسطس الذي سيكون حفلًا خيريًا بعنوان “حفل العيد والعطاء” و يعود ريعه للأطفال المتأثرين بجائحة كورونا- كوفيد-19 “.

وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها، حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: “يارا احنا بنحبك أوي”.

وقالت أخرى: ” برافوووو بجد”.

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وقالت إحدى متابعيها: “احلي عيد”.

ويذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنيتها “مليت” مع الفنان الدوزي، كلمات عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.