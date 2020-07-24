تراند اليوم : داليدا خليل لـ إليسا: “ملكة القلوب والإحساس”

عبّرت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل عن اعجابها بأغنية “​صاحبة رأي” للفنانة اللبنانية ​إليسا، اذ باركت لها ووصفتها بملكة القلوب والإحساس.

وكتبت داليدا على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “إليسا تغرد جديدها باحساسها الذهبي و خصوصيتها الفريدة و نجوميتها النابضة بمحبة الناس .. الف مبروك ملكة القلوب و الاحساس”.

الجدير ذكره ان أغنية “صاحبة رأي” استطاعت ان تكون تريند ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والمملكة العربية السعودية ومصر والامارات وتونس والمغرب، وهذا ما يدل على حجم جمهور إليسا الكبير المحب لها.