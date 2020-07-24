شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم ومحمد عز يبدآن تصوير مسلسل "بأثر رجعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة مى سليم، اليوم الجمعة، تصوير أول مشاهد المسلسل جديد بعنوان "بأثر رجعى" من تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام ويشارك مى البطولة الفنان محمد عز، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير ومقرر عرضه فى الفترة المقبلة.

مسلسل "بأثر رجعى" يشارك فى بطولته الى جانب مى سليم ومحمد عز كل من توني ماهر وهاله فاخر وهاجر الشرنوبي وإيناس شيحه وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف.

وسجلت مى سليم قبل يومين أغنية جديدة بعنوان "فلفل شطة" لتتر أحد برنامج يحمل نفس الاسم على قناة النادى الأهلى، من كلمات أحمد عبد النبى ألحان وتوزيع محمد شفيق، ومقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبل، كما استأنفت مى سليم تصوير مشاهدها فى مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين بعد توقف 5 أشهر بسبب كورونا وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

يذكر أن محمد عز يظهر كضيف شرف فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل وهو تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك فى بطولة العمل هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى وندا موسى وعدد كبير من الفنانين.