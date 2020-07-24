شكرا لقرائتكم خبر عن "بسم الله" أغنية عن بطولات الجيش المصرى من كلمات وألحان مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة على طريقة "تسلم الأيادى" بعنوان "بسم الله" عن بطولات الجيش المصرى، من كلماته وألحانه ومن غناء كورال الأوبرا، توزيع طه الحكيم.

ويقول مطلع الأغنية: "بسم الله الله أكبر ع الرجال، ع الأسود اللى بعطشهم في الصيام عبروا القناة". وتعد أغنية "تسلم الأيادى" أشهر الأغانى التى نفذت عقب قيام ثورة 30 يونيو، وعليها تراقص المصريون فى الشوارع والميادين معبرين عن نشوة انتصارهم، وقد شارك فى غنائها عدد كبير من الفنانين وهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حكيم، غادة رجب، خالد عجاج، سمير الاسكندراني، سومة، بوسي، أحمد كامل، بالاضافة للفنان مصطفى كامل، والذى كتب الأغنية ولحنها.

وتعد أغنية "تسلم الأيادى" من أهم الأغانى التى قدمت بعد ثورة 30 يونيو، وأهداها مجموعة الفنانين المشاركين فيها وعلى رأسهم الفنان مصطفى كامل، للجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى.