أنت بكينى ولا بوركينى؟ ومواصفات فتى أحلام سوسن بدر فى "مع صحصاح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة عدد كبير من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها أزمة صراع الفنانات على المايوهات البكينى والبوركينى، ومواصفات فتى أحلام الفنانة سوسن بدر كى ترتبط من جديد.
وتتطرق الحلقة أيضا للعديد من الأخبار الفنية التى يتم تناولها بشكل ساخر منها، سر ظهور الفنانة اللبنانية دوللى شاهين بملابس ومايوهات ساخنة بإستمرار، كما تتطرق الحلقة أيضا لقرار نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى بالتصدى للمخرجين لتجنب ترشيح فتاة التيك توك دينا مراجيح فى أعمال فنية، وكذلك تفاصيل الأزمة التى اندلعت مؤخراً بين الناقدة السينمائية والمؤلفة ماجدة خير الله ومعركتها مع الفنان عماد محرم بسبب فيلم "العفاريت".
برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير محمود فخرى، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.
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