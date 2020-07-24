شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد مع خطيبته علياء بسيونى فى جلسة غنائية برفقة حسن شاكوش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان أحمد سعد وبرفقته خطيبته علياء بسيوني وبصحبته أيضا مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حيث ظهر أحمد سعد وهو يغني لخطيبته علياء بسيوني بحضور عدد من الأصدقاء.

وفى وقت سابق، شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بمقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، معلقا عليه عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "أنا وصديقى حسن شاكوش".



أحمد سعد وخطيبته علياء بسيوني (1)

وكشف النجم أحمد سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة.



أحمد سعد وخطيبته علياء بسيوني (2)

وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وبمجرد أن يتم سعد زواجه على علياء تكون بذلك الزوجة الرابعة فى حياة النجم أحمد سعد.



أحمد سعد وخطيبته علياء بسيوني (3)

وظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.

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أحمد سعد وخطيبته علياء بسيوني (4)

وأعلن الفنان أحمد سعد انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعدما تزوجا عام 2017 عقب سلسلة طويلة من الشائعات، كانا يقومان معا بنفيها فى كل مرة، وبمجرد أن أعلن زواجه من سمية أهدى لها أغنية جديدة بعنوان "أجمل حب"، قال فيها إهداء إلى حبيبتى وشريكة عمرى سمية.

وبعد 18 شهرا من الزواج أعلن سعد انفصاله عن سمية الخضاب على صفحته الشخصية على "فيس بوك" مؤكداً أنه يتمنى لها السعادة، وأن يمنحه الله الحب والعطاء لكى يقدمه لأولاده.

ووصلت الخلافات بين أحمد سعد وسمية الخشاب للمحاكم وتوعدت الأخيرة طليقها أحمد سعد بمقاضاته وعدم التنازل عن حقوقها، وذلك بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها من أجل تحصيل شيك بنكى بقيمة مليون جنيه رغم سفرها خارج مصر، ومطالبتها إليه بتأجيل تحصيل المبلغ لحين عودتها.

واستطاع أحمد سعد أن يحصل على حكم بحبس سمية الخشاب 3 سنوات، بسبب تحريرها شيك وعدم وجود رصيد كافِ وقتها فى البنك، الأمر الذى استفزها ودفعها للهجوم عليه بقسوة، خاصة أنه كان بينهما اتفاق، ولكنه برر ما حدث بأن محاميه تصرف من تلقاء نفسه وأنه لم يكن يعرف بموضوع القضية من الأساس. وأقامت دعوى قضائية ضد طليقها أحمد سعد من أجل حصولها على مستحقاتها المادية.

بدأت علاقة الفنان أحمد سعد، بالفنانة ريم البارودى عام 2011 فى كواليس مسلسل "احنا الطلبة"، والتى ربطتها علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية.

وتزوج الثنائى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكره "سعد"، فى برنامج "شيخ الحارة"، لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.

فى لقاء تليفزيونى عام 2017 بكت الفنانة ريم البارودى، فى حلقة مع ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» حين تحدثت عن طلاقها من الفنان أحمد سعد ودورها فى علاقته بالفنانة سمية الخشاب.

وتحدثت البارودى عن أحمد سعد وسمية الخشاب، وقالت إنها كانت وسيطًا لتعارفهما فى إحدى الأعمال الفنية، مضيفة: "ماكنتوش أصحاب.. قربتكم من بعض".

وبكت البارودى عندما سألتها ريهام عن أحمد سعد وإمكانية أن تتواصل معه تليفونيًا لسؤاله عن سبب انفصاله عنها. وقالت: "أخدت تجربة واتعلمت"، لافتة إلى أن زواجهما وطلاقهما كان "بسرعة جدًا".