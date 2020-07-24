شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تؤازر هيفاء وهبى فى أزمتها مع مدير أعمالها بعد إشادتها بأغنية "صاحبة رأى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة اللبنانية إليسا على الفنانة هيفاء وهبى بعد تهنئتها بعد طرحها أغنيتها "صاحبة رأى" عبر موقع يوتيوب، قائلة: "لأنك كنت دائمًا صادقة مع نفسك، شكرا لك على كلماتك الرقيقة وسعيدة جدا لأنك تستعيدين بعض حقوقك، نأمل أن تحل جميع مشاكلك".

وكانت كتبت الفنانة هيفاء وهبى ، عبر حسابها بموقع تويتر:" رسالتك صاحبة رأي واصلت لنا من قبل ما تغنيها كرمال هيك شفت الشبه الكبير بينك وبين الاغنية مبروك حبيبتي اليسا".



إليسا عبر تويتر

وتطورت الأزمة بين هيفاء وهبى ومدير أعمالها محمد وزيرة، التي وصلت إلى القضاء، والتي كانت آخر فصولها تجديد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس "محمد وزيرى" مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامه بالنصب.

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وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

وتستعد النجمة اللبنانية اليسا، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية التي يحمل اسم "صاحبة رأى"، يوم السبت الموافق 1 أغسطس، والذى يوافق ثانى أيام عيد الأضحى، والذى ينتظره عشاقها ومحبيها في كل مكان في الوطن العربى.