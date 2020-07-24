شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. هل يجتمع رامى صبرى وعزيز الشافعى مرة أخرى بعد نجاح "حياتى مش تمام"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الشاعر والملحن عزيز الشافعى صورة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك تجمعه بكل من النجم رامى صبرى والمنتج محمد حامد، فى إشارة إلى عمل يجمع بينهم وعلق قائلا: "أحلى صحبة الغاليين".

وحقق كل من رامى صبرى وعزيز الشافعى نجاحا كبيرا بأغنية "حياتى مش تمام"، والتى تم طرحها في موسم عيد الحب الماضى، وحققت حتى الآن أكثر من 15 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب .

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وقال رامى صبرى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": أغنية "خطيرة" المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة تعتمد على رتم الأغاني السريعة والصيفية وتحمل العديد من المفاجآت ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة، ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره وهى من كلمات تامر حسين .

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها الشاعر تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيته الأخيرة "فرص تانية".

واحتفل النجم رامى صبرى مؤخرا بنجاح أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة ونشر رامى على صفحة الانستجرام الخاصة به صورة بوستر الاغنية وعلق قائلا: ومن يوم فراقنا حياتى مش تمام" 15 مليون على يوتيوب بحبكم، وأغنية "حياتى مش تمام" من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.

من ناحية أخرى، شارك رامى صبرى فى رمضان الماضى أغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان "غريب الحب" ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.